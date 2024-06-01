Магнітні бурі потужно вдарять по Україні: назвали небезпечні дні

Очікуються кілька хвиль магнітних бур, які відрізнятимуться за своєю активністю.

У червні 2024 року нас чекає декілька магнітних бур різної інтенсивності. За попередніми прогнозами, магнітні бурі очікуються 2 по 4, 10 та з 28 по 30 червня.

- З 2 по 4 червня, 10 червня — слабкі магнітні бурі.

- 15 та 22 червня — магнітні бурі середньої інтенсивності.

- 23 червня — сильна магнітна буря очікується.

- З 28 по 30 червня — слабка магнітна буря.

Метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну або настрою в день магнітних бур.

Цей прогноз є орієнтовним і може змінюватися, в залежності від сонячної активності.

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