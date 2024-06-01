Акціонер Tesla подав до суду на Маска, звинувативши його в інсайдерській торгівлі на $7,5 млрд

Акціонер заявив, що Ілон Маск отримав 3 мільярди доларів прибутку завдяки інсайдерській торгівлі.

Джерело фото: minfin.com.ua

Акціонер Tesla подав позов до суду проти генерального директора Ілона Маска, звинувативши його в інсайдерській торгівлі. Маска звинувачують у продажу акцій компанії на суму понад 7,5 мільярдів доларів наприкінці 2022 року, повідомляє Reuters.

У позові, поданому до Канцелярського суду американського штату Делавер, стверджується, що Маск продав акції до оприлюднення потенційно невтішних показників щодо виробництва та доставки. Акціонер Майкл Перрі заявив, що ціна акцій Tesla різко впала після того, як 2 січня 2023 року були оприлюднені цифри за четвертий квартал. Перрі стверджує, що Маск «неналежно отримав вигоду» приблизно на 3 мільярди доларів інсайдерського прибутку.

«Маск скористався своєю позицією в Tesla, і він порушив свої фідуціарні обов'язки перед Tesla», — йдеться в позові. Перрі також звинуватив директорів Tesla у порушенні їх фідуціарних обов'язків, дозволивши Маску продати акції.

У позові зазначається, що Маск, який у 2022 році заявив про «відмінний» попит на транспортні засоби Tesla, дізнався про нижчі, ніж очікувалося, цифри в середині листопада завдяки доступу до даних у реальному часі. Він продав свої акції до того, як інформація стала публічною. Після новин про знижки на ціни на авто та оприлюднення показників у січні акції Tesla впали. Якби Маск зачекав публічного оголошення цих відомостей, то продажі акцій принесли б йому менш ніж 55% від отриманої суми, вважає Перрі.

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