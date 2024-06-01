Акционер Tesla подал в суд на Маска, обвинив его в инсайдерской торговле на $7,5 млрд

Акционер заявил, что Илон Маск получил 3 миллиарда долларов прибыли благодаря инсайдерской торговле.

Источник фото: minfin.com.ua

Акционер Tesla подал иск в суд против генерального директора Илона Маска, обвинив его в инсайдерской торговле. Маска обвиняют в продаже акций компании на сумму более 7,5 миллиардов долларов в конце 2022 года, сообщает Reuters.

В иске, поданном в Канцелярский суд американского штата Делавэр, утверждается, что Маск продал акции до обнародования потенциально неутешительных показателей по производству и доставке. Акционер Майкл Перри заявил, что цена акций Tesla резко упала после того, как 2 января 2023 года были обнародованы цифры за четвертый квартал. Перри утверждает, что Маск «неподобающе получил выгоду» примерно на 3 миллиарда долларов инсайдерской прибыли.

«Маск воспользовался своей позицией в Tesla, и он нарушил свои фидуциарные обязанности перед Tesla», - говорится в иске. Перри также обвинил директоров Tesla в нарушении их фидуциарных обязанностей, позволив Маску продать акции.

В иске отмечается, что Маск, который в 2022 году заявил об «отличном» спросе на транспортные средства Tesla, узнал о более низких, чем ожидалось, цифрах в середине ноября благодаря доступу к данным в реальном времени. Он продал свои акции до того, как информация стала публичной. После новостей о скидках на цены на авто и обнародования показателей в январе акции Tesla упали. Если бы Маск подождал публичного объявления этих сведений, то продажи акций принесли бы ему менее 55% от полученной суммы, считает Перри.

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