Где в Одесской области запретили посещать пляжи

Из-за высокого риска минной опасности не будет купального сезона в Южном.

Фото: Укрправда

В городе Южный в Одесской области запретили посещать местные пляжи в этом году из-за минной опасности. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте Южненского городского совета.

Отмечается, что запрет был введен из-за решения местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Она будет действовать вдоль купального сезона.

"На территории Южненского городского территориального общества в течение купального сезона 2024 года запрещено посещение мест массового отдыха на водных объектах", — отметили в горсовете.

Напомним, что в Одесской области планируют открыть 20 пляжей.

Тем временем в столице не планируют открывать пляжный сезон.

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