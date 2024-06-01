Пропавшую без вести 12-летнюю девочку нашли мертвой в лесополосе на Полтавщине

12-летнюю Дарью Волошину, пропавшую почти неделю назад в Полтаве, нашли мертвой.

Полиция нашла мертвой 12-летнюю Дарью Волошину, которая исчезла почти неделю назад в Полтаве.

Девочка пропала вечером 26 мая. Поисковая операция длилась более четырех суток. Труп ребенка обнаружили в лесополосе.

В полиции сообщили, что убийца пытался уничтожить следы циничного преступления во избежание ответственности.

Подозреваемый в преступлении 57-летний мужчина был задержан.

"Он на собственном автомобиле вывез ребенка за пределы областного центра, убил и скрыл тело в лесополосе. Однако оперативникам и следователям совместно с полиграфологом удалось получить доказательства его причастности к исчезновению Дарьи. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и судебных экспертиз, необходимых для установление всех обстоятельств преступления", - рассказали в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении действий сексуального характера и умышленном убийстве несовершеннолетней.

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