Практика судів
  1. В Україні

Зниклу безвісти 12-річну дівчинку знайшли мертвою в лісосмузі на Полтавщині

15:51, 1 червня 2024
12-річну Дарію Волошину, яка зникла майже тиждень тому у Полтаві, знайшли мертвою.
Зниклу безвісти 12-річну дівчинку знайшли мертвою в лісосмузі на Полтавщині
Фото: поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція знайшла мертвою 12-річну Дарію Волошину, яка зникла майже тиждень тому у Полтаві. 

Дівчинка зникла увечері 26 травня. Пошукова операція тривала понад чотири доби. Труп дитини знайшли в лісосмузі.

У поліції повідомили, що вбивця намагався знищити сліди цинічного злочину, щоб уникнути відповідальності.

Підозрюваного у злочині 57-річного чоловіка затримали. 

"Він на власному автомобілі вивіз дитину за межі обласного центру, вбив та приховав тіло у лісосмузі. Однак, оперативникам та слідчим спільно з поліграфологом вдалося здобути докази його причетності до зникнення Дарії. На даний час проводиться комплекс необхідних слідчих дій та судових експертиз, необхідних для встановлення усіх обставин злочину", - розповіли у поліції. 

Затриманому було повідомлено про підозру у вчиненні дій сексуального характеру та умисному вбивстві неповнолітньої.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У 2024 році кошти від США до бюджету України не надходили – Мінфін показав, на яку суму допомогли міжнародні партнери

Мінфін оприлюднив дані про фінансування бюджету України за рахунок коштів міжнародних партнерів, відповідно до яких у 2024 році США економічну підтримку бюджету України не надавало.

Верховна Рада розгляне законопроект про захист державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інформаційної інфраструктури

Група народних депутатів від «Слуги народу» ініціювала комплексні зміни стосовно захисту інформаційних ресурсів України.

Суддя з Херсонщини залишився в окупації, тепер його можуть звільнити з посади

Місце перебування судді Господарського суду Херсонської області Кирила Соловйова наразі невідоме.

Депутати пропонують, аби договори позички авто нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки

У Верховній Раді пропонують прибрати обов’язкову вимогу нотаріального посвідчення договору позички авто, якщо договір розрахований менш, ніж на 3 роки.

Кабмін не визначив підстав відмови у наданні відстрочки, що дозволяє комісії при ТЦК відмовляти з будь-яких причин

Комісія при ТЦК зможе відмовити у наданні відстрочки з будь-яких причин, оскільки постанова Кабміну 560 не встановлює конкретних підстав для відмови.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Новіков
    Олег Новіков
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    заступник голови Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради