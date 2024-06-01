Зниклу безвісти 12-річну дівчинку знайшли мертвою в лісосмузі на Полтавщині

12-річну Дарію Волошину, яка зникла майже тиждень тому у Полтаві, знайшли мертвою.

Фото: поліція

Поліція знайшла мертвою 12-річну Дарію Волошину, яка зникла майже тиждень тому у Полтаві.

Дівчинка зникла увечері 26 травня. Пошукова операція тривала понад чотири доби. Труп дитини знайшли в лісосмузі.

У поліції повідомили, що вбивця намагався знищити сліди цинічного злочину, щоб уникнути відповідальності.

Підозрюваного у злочині 57-річного чоловіка затримали.

"Він на власному автомобілі вивіз дитину за межі обласного центру, вбив та приховав тіло у лісосмузі. Однак, оперативникам та слідчим спільно з поліграфологом вдалося здобути докази його причетності до зникнення Дарії. На даний час проводиться комплекс необхідних слідчих дій та судових експертиз, необхідних для встановлення усіх обставин злочину", - розповіли у поліції.

Затриманому було повідомлено про підозру у вчиненні дій сексуального характеру та умисному вбивстві неповнолітньої.

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