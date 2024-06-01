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McDonald’s тимачасово закриває ресторан на Вокзальній площі у Києві

16:27, 1 червня 2024
Реконструкція ресторану триватиме декілька місяців.
McDonald’s тимачасово закриває ресторан на Вокзальній площі у Києві
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Ресторан McDonald’s, що розташований на Центральному залізничному вокзалі у Києві, зачиняється на реконструкцію. Очікується, що ремонтні роботи завершать до листопада 2024 року. Про це повідомила пресслужба McDonald’s.

"Ремонтні роботи планують завершити до листопада цього року, тож поки заклад оновлюватиметься, клієнти можуть зробити замовлення у двох ресторанах МакДональдз, розташованих на Південному вокзалі всього у 600 та 800 метрах від Вокзальної площі — на вулиці Січеславська, 6 та Георгія Кірпи, 5а", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що McDonald’s відкриє шість нових ресторанів в Україні.

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