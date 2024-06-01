Практика судов
  1. В Украине

McDonald's временно закрывает ресторан на Вокзальной площади в Киеве

16:27, 1 июня 2024
Реконструкция ресторана продлится несколько месяцев.
McDonald's временно закрывает ресторан на Вокзальной площади в Киеве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ресторан McDonald's, расположенный на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве, закрывается на реконструкцию. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены к ноябрю 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба McDonald's.

"Ремонтные работы планируют завершить к ноябрю этого года, и пока заведение будет обновляться, клиенты могут сделать заказ в двух ресторанах МакДональдз, расположенных на Южном вокзале всего в 600 и 800 метрах от Вокзальной площади — на улице Сичеславская, 6 и Георгия Кирпы, 5а", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что McDonald's откроет шесть новых ресторанов в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Изменение порядка расчета пенсии допустимо только при условии, что не предусматривает уменьшение размера пенсии – Верховный Суд

Верховный Суд высказался по поводу действия во времени закона об определении размера перерасчета пенсий в связи с ее индексацией.

В 2024 году средства от США в бюджет Украины не поступали – Минфин показал, на какую сумму помогли международные партнеры

Минфин обнародовал данные о финансировании бюджета Украины за счет средств международных партнеров, согласно которым в 2024 году США экономическую поддержку бюджету Украины не оказывало.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о защите государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры

Группа народных депутатов от «Слуги народа» инициировала комплексные изменения защиты информационных ресурсов Украины.

Судья из Херсона остался в оккупации, теперь его могут уволить с должности

Место пребывания судьи Хозяйственного суда Херсонской области Кирилла Соловьева пока неизвестно.

Депутаты предлагают, чтобы договоры ссуды авто нотариально удостоверялись лишь в случаях, когда они заключаются более чем на 3 года

В Верховной Раде предлагают убрать обязательное требование нотариального удостоверения договора ссуды авто, если договор рассчитан менее чем на 3 года.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Новіков
    Олег Новіков
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    заступник голови Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради