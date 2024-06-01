McDonald's временно закрывает ресторан на Вокзальной площади в Киеве

Реконструкция ресторана продлится несколько месяцев.

Ресторан McDonald's, расположенный на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве, закрывается на реконструкцию. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены к ноябрю 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба McDonald's.

"Ремонтные работы планируют завершить к ноябрю этого года, и пока заведение будет обновляться, клиенты могут сделать заказ в двух ресторанах МакДональдз, расположенных на Южном вокзале всего в 600 и 800 метрах от Вокзальной площади — на улице Сичеславская, 6 и Георгия Кирпы, 5а", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что McDonald's откроет шесть новых ресторанов в Украине.

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