Пожар в 16-этажном доме Киева: эвакуированы три ребенка и восемь взрослых

Трем жильцам понадобилась медицинская помощь.

Источник фото: ГСЧС

В Киеве произошел пожар в многоэтажном доме. Спасти удалось трех детей и восемь взрослых, однако избежать пострадавших не удалось. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Пожар возник в электрощитовой 16-этажного жилого дома с 1 по 14 этаж, а также загорелось электрооборудование в подвале. Во время проведения спасательных работ были эвакуированы трое детей и восемь взрослых из задымленного здания.

«Для спасения также применялась специальная высотная техника ГСЧС. Трем взрослым была оказана медицинская помощь на месте. Предварительный диагноз - острая реакция на стресс", - сообщили спасатели.

Пожар удалось ликвидировать за полчаса. Причины возгорания выясняются.

Источник фото: ГСЧС

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