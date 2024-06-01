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В Мексике во время политического митинга застрелили кандидата в мэры

15:33, 1 июня 2024
Хорхе Уэрта Кабрера застрелили в Изукар-де-Матаморос накануне выборов 2 июня.
В Мексике во время политического митинга застрелили кандидата в мэры
Источник фото: ukrinform
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В Мексике во время политического митинга был застрелен кандидат в мэры Хорхе Уэрта Кабрера. По данным консалтинговой компании Integralia, это уже 37-й участник выборов, убитый в этом избирательном сезоне. Об этом сообщает Al Jazeera.

Согласно данным прокуратуры, Кабрера был застрелен в пятницу в городе Изукар-де-Матаморос, где он баллотировался на пост мэра. Во время нападения также пострадали его жена и один из коллег.

Компания Integralia сообщает, что количество убитых кандидатов во время выборов 2024 года достигло 37, что превышает количество убитых во время промежуточных выборов 2021 года, когда было убито 36 кандидатов. Однако федеральное правительство по состоянию на вторник насчитало 22 убитых кандидатов. С тех пор зафиксировано еще три смерти, сообщает AFP.

Согласно данным Integralia, в течение текущего избирательного сезона было совершено 828 нападений на кандидатов, по сравнению с 749 в начале недели.

Агитация перед воскресными выборами, на которых должны быть избраны новый президент, федеральные законодатели, губернаторы штатов и тысячи местных чиновников, сопровождается волной нападений на кандидатов, которая усилилась на прошлой неделе. Предвыборный период завершился в среду, и около 100 миллионов мексиканцев из 129-миллионного населения имеют право проголосовать.

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