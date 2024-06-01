С 18 до полуночи вся Украина будет без света – Укрэнерго

Из-за массированной ракетной атаки по всей Украине введут графики отключений света.

Согласно информации от Укрэнерго, в субботу, 1 июня, снова будут применяться стабилизационные отключения света. Графики отключений будут действовать по всей Украине с 18:00 до 24:00.

«Сегодня срок действия лимитов на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей изменен. Ограничения будут действовать по всей Украине с 18:00 до 24:00.

Отмечается, что при превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

Как мы ранее писали, причиной изменений в графиках отключения света стали российские обстрелы.

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