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Графіки відключень світла в Україні 1 червня можуть змінитися через ракетний удар

12:15, 1 червня 2024
З 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються графіки відключень світла.
Графіки відключень світла в Україні 1 червня можуть змінитися через ракетний удар
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Через масовану ракетну атаку в ніч на 1 червня, внаслідок якої була пошкоджена енергетична інфраструктура, графіки відключень можуть змінитися. Про це повідомили в Укренерго.

Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються графіки відключень світла. Обмеження будуть для побутових та промислових споживачів.

"Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", - попереджає Міненерго.

Раніше ми писали, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено дві ТЕС. 

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