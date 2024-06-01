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Графики отключений света в Украине 1 июня могут измениться из-за ракетного удара

12:15, 1 июня 2024
С 18.00 до 23.00 во всех регионах прогнозируются графики отключений света.
Графики отключений света в Украине 1 июня могут измениться из-за ракетного удара
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Из-за массированной ракетной атаки в ночь на 1 июня, в результате которой была повреждена энергетическая инфраструктура, графики отключений могут измениться. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Сегодня с 18.00 до 23.00 во всех регионах прогнозируются графики отключений света. Ограничения будут для бытовых и промышленных потребителей.

"В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут изменяться. Напомним, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности", - предупреждает Минэнерго.

Ранее мы писали, что в результате ракетной атаки повреждены две ТЭС.

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