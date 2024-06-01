Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в 5 областях: повреждены две ТЭС

рф попала по энергетической инфраструктуре в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

В ночь на 2 мая рф в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, используя ракеты разного типа и ударные дроны. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – написал Галущенко.

Как уточнили в ДТЭК, во время массированной ночной атаки под удар попали две теплоэлектростанции. Там серьезно повреждено оборудование.

Напомним, что 1 мая в части областей Украины будут действовать стабилизационные отключения света.

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