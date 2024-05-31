Завтра в части областей Украины будут действовать стабилизационные отключения света

Графики отключений света будут действовать с 18:00 до 23:00 в Киеве и еще ряде областей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украину возвращаются плановые отключения света. Согласно информации от Укрэнерго, завтра, 1 июня, снова будут применяться стабилизационные отключения.

«Как мы и упоминали ранее, среди причин - плановый ремонт блоков атомных станций. Помните, что первоочередная и основная причина - следствие российских атак на энергосистему Украины", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Киев, Киевская область, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровская область:

По указанию Укрэнерго, графики отключений будут действовать с 18:00 до 23:00 в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Отмечается, что в Киеве выделенных Укрэнерго лимитов хватит примерно на 77% потребностей столицы в часы, когда действуют графики.

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