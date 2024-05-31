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Завтра в частині областей України діятимуть стабілізаційні відключення світла

20:43, 31 травня 2024
Графіки відключень світла діятимуть з 18:00 до 23:00 у Києві та ще ряді областей.
Завтра в частині областей України діятимуть стабілізаційні відключення світла
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні повертаються планові відключення світла. Згідно з інформацією від Укренерго, від завтра, 1 червня, знову застосовуватимуться стабілізаційні відключення.

«Як ми і згадували раніше, серед причин – плановий ремонт блоків атомних станцій. Памʼятаймо, що першочергова та основа причина — наслідок російських атак на енергосистему України», – йдеться у повідомленні Укренерго.

Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина:

За вказівкою Укренерго, графіки відключень діятимуть з 18:00 до 23:00 у Києві, а також на Київщині, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.

Зазначається, що у Києві виділених Укренерго лімітів вистачить приблизно на 77% потреб столиці в години, коли діють графіки.

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