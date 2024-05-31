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В Україні знову можуть ввести планові відключення світла

18:49, 31 травня 2024
Укренерго прогнозує повернення планових відключень через дефіцит в енергосистемі.
В Україні знову можуть ввести планові відключення світла
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Українські споживачі електроенергії можуть знову зіштовхнутися з плановими відключеннями через зростаючий дефіцит в енергосистемі. Диспетчерський центр «Укренерго» попереджає про можливе повернення до планових обмежень споживання, оскільки внаслідок масованих ракетних та дронових атак на українські електростанції залишаються значні пошкодження.

Від 22 березня по 8 травня цього року електростанції були піддані п'яти цілеспрямованим атакам, що спричинило серйозний дефіцит в енергетичній системі. Навесні та влітку також проводяться планові заходи з технічного обслуговування електростанцій, що може також вплинути на забезпечення енергією.

Зазначається, що ремонт атомних блоків є необхідним заходом, що не може бути скасованим або відтермінуваним. Успішне проведення ремонтних робіт влітку визначатиме не лише ефективну роботу атомних станцій наступної зими, а й загальну ядерну безпеку.

Для покриття дефіциту енергії «Укренерго» буде використовувати всі можливі інструменти. У разі перевищення лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості.

Точні терміни застосування заходів обмеження будуть повідомлені додатково.

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