Прокуратура через суд вимагає повернути державі землі Нобельського нацпарку на Рівненщині

На території національного природного парку «Нобельський» розташована земельна ділянка, яка всупереч вимогам законодавства передана у комунальну власність.

Спеціалізована екологічна прокуратура Рівненської обласної прокуратури звернулася до суду із позовною заявою щодо повернення в державну власність земель природно-заповідного фонду площею понад 170 га. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Зазначається, що на території національного природного парку «Нобельський», який створений для збереження унікального природного комплексу Волинського Полісся, розташована земельна ділянка, яка всупереч вимогам законодавства передана у комунальну власність на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.

Ця ділянка відноситься до земель природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, має особливий режим охорони і за попередніми даними її вартість становить понад 3,8 млрд грн. Тож, аби вберегти землю від протиправного господарювання, прокуратура подала позов з вимогою повернути державі цю ділянку.

Господарський суд Рівненської області відкрив провадження у справі.

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