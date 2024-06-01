Практика судів
  1. В Україні

Прокуратура через суд вимагає повернути державі землі Нобельського нацпарку на Рівненщині

07:36, 1 червня 2024
На території національного природного парку «Нобельський» розташована земельна ділянка, яка всупереч вимогам законодавства передана у комунальну власність.
Прокуратура через суд вимагає повернути державі землі Нобельського нацпарку на Рівненщині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціалізована екологічна прокуратура Рівненської обласної прокуратури  звернулася до суду із позовною заявою щодо повернення в державну власність земель природно-заповідного фонду площею понад 170 га. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура. 

Зазначається, що на території національного природного парку «Нобельський», який створений для збереження унікального природного комплексу Волинського Полісся, розташована земельна ділянка, яка всупереч вимогам законодавства передана у комунальну власність на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.

Ця ділянка відноситься до земель природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, має особливий режим охорони і за попередніми даними її вартість становить понад 3,8 млрд грн. Тож, аби вберегти землю від протиправного господарювання, прокуратура подала позов з вимогою повернути державі цю ділянку.

Господарський суд Рівненської області відкрив провадження у справі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З КПК виключать норми щодо продовження строку досудового розслідування до повідомлення про підозру

Верховна Рада внесе зміни до порядку продовження строку досудового розслідування слідчим суддею для приведення його у відповідність із законом про скасування «правок Лозового».

Верховний Суд визначив, коли громадська організація має право оскаржувати ставки збору за паркування в інтересах мешканців міста

Громадська організація зазначала, що рішенням міськради встановлено різні ставки збору за місця для паркування авто – для спеціально відведених автостоянок встановлено нижчу ставку, ніж для майданчиків платного паркування.

Адвокат запропонував судді хабар прямо під час судового засідання

Суддя поскаржився на поведінку адвоката у Вищу раду правосуддя.

Військова поліція зможе проводити службові розслідування та перевірки у Міноборони та Збройних Силах

Перевірки та службові розслідування Військова поліція зможе проводити на підставі письмового наказу Начальника Військової поліції або керівника територіального органу управління ВП.

Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва продовжують передавати до інших судів

Монітори, системні блоки та багатофункціональні пристрої передадуть Дніпропетровському окружному адмінсуду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Новіков
    Олег Новіков
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    заступник голови Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради