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Прокуратура через суд требует вернуть государству земли Нобельского нацпарка в Ровенской области

07:36, 1 июня 2024
На территории национального природного парка «Нобельский» расположен земельный участок, который вопреки требованиям законодательства передан в коммунальную собственность.
Прокуратура через суд требует вернуть государству земли Нобельского нацпарка в Ровенской области
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Специализированная экологическая прокуратура Ровенской областной прокуратуры обратилась в суд с исковым заявлением о возвращении в государственную собственность земель природно-заповедного фонда площадью более 170 га.  Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Отмечается, что на территории национального природного парка «Нобельский», созданного для сохранения уникального природного комплекса Волынского Полесья, расположен земельный участок, который вопреки требованиям законодательства передан в коммунальную собственность на основании приказа Главного управления Госгеокадастра в Ровенской области.

Этот участок относится к землям природно-заповедного фонда общегосударственного значения, имеет особый режим охраны и по предварительным данным его стоимость составляет более 3,8 млрд грн. Чтобы уберечь землю от противоправного хозяйствования, прокуратура подала иск с требованием вернуть государству этот участок.

Хозяйственный суд Ровенской области открыл производство по делу.

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