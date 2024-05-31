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В Украине снова могут ввести плановые отключения света

18:49, 31 мая 2024
Укрэнерго прогнозирует возвращение плановых отключений из-за дефицита в энергосистеме.
В Украине снова могут ввести плановые отключения света
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Украинские потребители электроэнергии могут снова столкнуться с плановыми отключениями из-за растущего дефицита в энергосистеме. Диспетчерский центр «Укрэнерго» предупреждает о возможном возвращении к плановым ограничениям потребления, поскольку в результате массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции остаются значительные повреждения.

С 22 марта по 8 мая этого года электростанции были подвергнуты пяти целенаправленным атакам, что вызвало серьезный дефицит в энергетической системе. Весной и летом также проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию электростанций, что может также повлиять на обеспечение энергией.

Отмечается, что ремонт атомных блоков является необходимым мероприятием, которое не может быть отменено или отсрочено. Успешное проведение ремонтных работ летом будет определять не только эффективную работу атомных станций следующей зимой, но и общую ядерную безопасность.

Для покрытия дефицита энергии «Укрэнерго» будет использовать все возможные инструменты. В случае превышения лимитов потребления облэнерго будут применять графики почасовых отключений, в соответствии с утвержденной очередностью.

Точные сроки применения мер ограничения будут сообщены дополнительно.

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