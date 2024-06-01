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На Житомирщине полиция разоблачила схему «черных лесорубов», среди которых мастер леса

10:08, 1 июня 2024
Преступную деятельность удалось разоблачить благодаря остановке грузовика, который перевозил нелегально вырубленную древесину.
На Житомирщине полиция разоблачила схему «черных лесорубов», среди которых мастер леса
Источник фото: zhytomyr.police
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Полицейские разоблачили деятельность группы «черных лесорубов», среди которых был мастер леса, организовавший эту схему. По данным полиции Житомирской области, 34-летний житель Ровенской области составил бизнес-план, по которому двое его сообщников, включая работника лесхоза, осуществляли вырубку древесины на территории Олевского лесничества на Житомирщине. Затем эта древесина обрабатывалась на частной пилораме и незаконно сбывалась без соответствующих разрешительных документов.

В конце зимы 2024 полицейские на Коростенщине остановили грузовик, который перевозил нелегально вырубленную древесину на лесопилку. В тот же день правоохранители провели обыски в жилье фигуранта дела в Сарненском районе и на лесоперерабатывающем предприятии на Олевщине, которое арендовал этот человек. В результате обысков была изъята документация, незаполненные бланки, а также пиломатериалы объемом более 150 м3.

В ходе расследования установлено, что двум 31-летним жителям Олевщины помогали в вырубке дерева. Мастер леса искал деревья и срубал их, а его сообщник использовал кран-манипулятор для погрузки и транспортировки древесины к пилораме.

Всем фигурантам дела инкриминируется нарушение по части 3 статьи 246 Уголовного кодекса Украины (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса). Досудебное расследование продолжается, проводятся экспертизы. По разоблачению этой противоправной деятельности сотрудничали полиция вместе со Службой безопасности Украины, а процессуальное руководство осуществляет Специализированная экологическая прокуратура Житомирской области.

Фигурантам этого дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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