В «Укрнафте» провели обыски в рамках производства по хищению нефти

Полиция провела обыски на территории Черниговской области и смежных регионов.

Источник фото: slovoidilo.ua

В рамках расследования дела о хищении нефти украинские правоохранители провели обыски. По подозрению в причастности к этой схеме указывают на сотрудников компании «Укрнафта».

Об этом сообщила пресс-служба «Укрнафты», отметив, что полиция провела обыски на территории Черниговской области и смежных регионов.

«Основанием для начала расследования послужила информация о намерениях группы лиц совершить кражу добытой нефти при содействии отдельных сотрудников предприятия», - отметили в пресс-службе «Укрнафты».

Преступные действия уже документированы, но размер нанесенного ущерба пока уточняется.

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