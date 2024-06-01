6 детей сирот не получили предусмотренные законом более 90 тысяч гривен: прокуратура обеспечила выплаты

Прокуроры обеспечили выплату денежной помощи детям-сиротам из Шепетовщины.

Прокуроры Шепетовской окружной прокуратуры обеспечили выплату денежной помощи детям-сиротам с Шепетовщины в соответствии с решением суда. Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.

Закон предусматривает, что выпускники учебных заведений из числа детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, должны получить денежную помощь в размере шести прожиточных минимумов для лиц соответствующего возраста.

Однако Берездовский сельский совет не выполнил эти выплаты шести выпускникам лицеев на сумму более 90 тысяч гривен. Это стало основанием для прокурора обратиться в суд для защиты прав и интересов детей.

На данный момент решение суда было выполнено, и дети получили соответствующую денежную помощь.

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