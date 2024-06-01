6 дітей сиріт не отримали передбачені законом понад 90 тисяч гривень: прокуратура забезпечила виплати

Прокурори забезпечили виплату грошової допомоги дітям-сиротам з Шепетівщини.

Прокурори Шепетівської окружної прокуратури забезпечили виплату грошової допомоги дітям-сиротам з Шепетівщини відповідно до рішення суду. Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

Закон передбачає, що випускники навчальних закладів з числа дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, мають отримати грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку.

Проте Берездівська сільська рада не виконала ці виплати шістьом випускникам ліцеїв на суму понад 90 тисяч гривень. Це стало підставою для прокурора звернутися до суду для захисту прав та інтересів дітей.

На даний момент рішення суду було виконано, і діти отримали відповідну грошову допомогу.

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