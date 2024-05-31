В «Укрнафті» провели обшуки в рамках провадження щодо розкрадання нафти

Поліція провела обшуки на території Чернігівської області та суміжних регіонів.

Джерело фото: slovoidilo.ua

У рамках розслідування справи про розкрадання нафти українські правоохоронці провели обшуки. За підозрою у причетності до цієї схеми вказують на співробітників компанії «Укрнафта».

Про це повідомила пресслужба «Укрнафти», зазначивши, що поліція здійснила обшуки на території Чернігівської області та суміжних регіонів.

«Підставою для початку розслідування послужила інформація про наміри групи осіб вчинити крадіжку видобутої нафти за сприяння окремих співробітників підприємства», - зазначили у пресслужбі «Укрнафти».

Злочинні дії вже документовані, але розмір завданих збитків поки що уточнюється.

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