На Житомирщині поліція викрила схему «чорних лісорубів», серед яких майстер лісу

Злочинну діяльність вдалося викрити завдяки зупинці вантажівки, яка перевозила нелегально вирубану деревину.

Джерело фото: zhytomyr.police

Поліцейські викрили діяльність групи «чорних лісорубів», серед яких був майстер лісу, що організував цю схему. За даними поліції Житомирської області, 34-річний житель Рівненщини склав бізнес-план, за яким двоє його спільників, включаючи працівника лісгоспу, здійснювали вирубку деревини на території Олевського лісництва на Житомирщині. Потім ця деревина оброблялась на приватній пилорамі та незаконно збувалась без відповідних дозвільних документів.

Наприкінці зими 2024 року поліцейські на Коростенщині зупинили вантажівку, яка перевозила нелегально вирубану деревину до лісопильні. Того ж дня правоохоронці провели обшуки у житлі фігуранта справи у Сарненському районі та на лісопереробному підприємстві на Олевщині, яке орендував цей чоловік. У результаті обшуків була вилучена документація, незаповнені бланки, а також пиломатеріали об’ємом більше 150 м3.

Під час розслідування виявлено, що двом 31-річним мешканцям Олевщини допомагали у вирубці дерева. Майстер лісу шукав дерева та зрубував їх, а його спільник використовував кран-маніпулятор для навантаження та транспортування деревини до пилорами.

Усім фігурантам справи інкриміновано порушення за частину 3 статті 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). Досудове розслідування триває, проводяться експертизи. За викриттям цієї протиправної діяльності співпрацювали поліція разом із Службою безпеки України, а процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Житомирської області.

Фігурантам цієї справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

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