Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в 5 областях: пошкоджені дві ТЕС

рф поцілила по енергетичній інфраструктурі у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

В ніч на 2 травня рф вкотре здійснила масований удар по Україні, використовуючи ракети різного типу та ударні дрони. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.

"Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - написав Галущенко.

Як уточнили у ДТЕК, під час масованої нічної атаки під удар потрапили дві теплоелектростанції. Там серйозно пошкоджено обладнання.

Нвгадаємо, що 1 травня в частині областей України діятимуть стабілізаційні відключення світла.

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