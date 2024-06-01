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Трагедія у Києві: молодий машиніст помер у будівельному крані, фото

11:57, 1 червня 2024
У Голосіївському районі столиці у будівельному крані виявили мертвим машиніста.
Трагедія у Києві: молодий машиніст помер у будівельному крані, фото
Фото: КАРС
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У Голосіївському районі Києва  у будівельному крані знайшли мертвим машиніста. Про це інформує КАРС "Київська служба порятунку".

Як виявилося, на будівництві 25-річний машиніст не виходив на зв'язок. За деякий час його виявили мертвим колеги. Вони негайно звернулися до рятувальників, оскільки роботи потрібно було виконувати на висоті 26 поверху.

"Завдяки спецобладнанню та спецспорядженню рятувальники виконали кілька професійних дій для спуску тіла з такої висоти. Спочатку троє рятувальників дістали небіжчика з кабіни будівельного крану. Потім для спуску тіла до нижньої монтажної секції підвезли евакуаційний ковш та саме в ньому спустили тіло загиблого на землю", - розповіли у КАРС. 

Яка причина смерті молодого чоловіка - невідомо.

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