«Це була довга та напружена ніч для нашої ППО», — Польща підіймала у повітря авіацію через атаку рф по Україні

Польські сили підіймали у небо власну авіацію та авіацію союзників.

У ніч проти 26 травня Польща підіймала в небо військову авіацію через масовану ракетну атаку рф по Україні. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Там заявили про "довгу та напружену ніч" для їх систем ППО.

Зазначається, що польські сили вночі підіймали у небо власну авіацію та авіацію союзників через масовану атаку рф по Україні.

"Масований ракетний удар авіації великої дальності рф захопив всю територію України, включаючи регіони, що межують з Польщею. Удари були завдані маневреними ракетами типу "шахед" та балістичними ракетами, випущеними з Чорноморського району", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський сказав, що збройні сили сусідніх країн НАТО могли б допомогти у перехопленні російських ракет, але вони "бояться ескалації".

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