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На Львівщині 6 крилатих ракет влучили в обʼєкти критичної інфраструктури: є постраждалі

11:22, 1 червня 2024
рф атакувала три обʼєкти критичної інфраструктури.
На Львівщині 6 крилатих ракет влучили в обʼєкти критичної інфраструктури: є постраждалі
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Вночі під час ракетної атаки по України 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

Він додав, що зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "шахедів".

Внаслідок влучання є руйнування. 

Наразі всі системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі.  

За уточненою інформацією, на одному з обʼєктів критичної інфраструктури постраждали четверо людей. Їх госпіталізували, в усіх них — стан середньої важкості.

Нагадаємо, що внаслідок масованого обстрілу пошкоджено дві ТЕС. 

Українська ППО збила понад 80 ракет і дронів, якими рф здійснювала масовану атаку.

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