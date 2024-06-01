На Львівщині 6 крилатих ракет влучили в обʼєкти критичної інфраструктури: є постраждалі

рф атакувала три обʼєкти критичної інфраструктури.

Вночі під час ракетної атаки по України 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він додав, що зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "шахедів".

Внаслідок влучання є руйнування.

Наразі всі системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі.

За уточненою інформацією, на одному з обʼєктів критичної інфраструктури постраждали четверо людей. Їх госпіталізували, в усіх них — стан середньої важкості.

Нагадаємо, що внаслідок масованого обстрілу пошкоджено дві ТЕС.

Українська ППО збила понад 80 ракет і дронів, якими рф здійснювала масовану атаку.

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