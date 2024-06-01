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Tesla відкличе понад 125 тисяч електромобілів: є проблеми з безпекою

12:51, 1 червня 2024
Tesla відкличе партію авто через несправність у системі попередження про пристебнення ременів безпеки.
Tesla відкличе понад 125 тисяч електромобілів: є проблеми з безпекою
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Компанія Tesla, яка виробляє електромобілі, оголосила про відкликання певної партії авто через проблему, пов'язану з ременями безпеки. Про це пише Reuters.

Згідно інформації від Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), більше 125 тисяч автомобілів чотирьох різних моделей будуть відкликані.

Як йдеться у повідомленні, система, що попереджує про непристебнуті ремені безпеки, має звуковий та візуальний сигнали, які спрацьовують, коли водії не застебнули ремені належним чином. Однак, у деяких автомобілях ця система може не працювати.

Відкликання стосується таких моделей електрокарів, як Model S 2012-2024, Model X 2015-2024, Model 3 2017-2023 і Model Y 2020-2023.

У NHTSA додали, що Tesla випустить оновлення програмного забезпечення, щоб вирішити цю проблему.

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