Tesla отзовет более 125 тысяч электромобилей: есть проблемы с безопасностью

Tesla отзовет партию авто из-за неисправности в системе предупреждения о пристегивании ремней безопасности.

Компания Tesla, производящая электромобили, объявила об отзыве определенной партии авто из-за проблемы, связанной с ремнями безопасности. Об этом пишет Reuters.

Согласно информации от Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), более 125 тысяч автомобилей четырех разных моделей будут отозваны.

Как говорится в сообщении, система, предупреждающая о непристегнутых ремнях безопасности, имеет срабатывающие звуковой и визуальный сигналы, когда водители не застегнули ремни должным образом. Однако в некоторых автомобилях эта система может не работать.

Отзыв касается таких моделей электрокаров как Model S 2012-2024, Model X 2015-2024, Model 3 2017-2023 и Model Y 2020-2023.

В NHTSA добавили, что Tesla выпустит обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.

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