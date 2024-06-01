В Пенсионном фонде объяснили, как получить 10 окладов при выходе на пенсию

Пенсионеры, работающие в соответствующих учреждениях со стажем, могут рассчитывать на немалую единовременную помощь.

В Украине некоторые пенсионеры могут получить единовременные выплаты в размере 10 окладов. В Пенсионном фонде объяснили правила получения денежной выплаты.

На выплату могут претендовать работники коммунальных и государственных учреждений:

общеобразовательных школ;

военных общеобразовательных учреждений;

музыкальных и художественных школ;

межшкольных учебно-производственных комбинатов;

детских домов,

детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний;

детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних;

логопедических пунктов и стационаров;

школ-клиник;

высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведений;

дошкольных учебных заведений всех типов;

внешкольных учебных заведений.

Среди дополнительных условий для получения единовременной выплаты есть наличие трудоустройства на день достижения пенсионного возраста в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.

Кроме того, пенсионер имеет право на выплату, если до этого времени не получал никакой другой пенсии.

Важно также наличие страхового стажа в размере:

- не менее 35 лет для мужчин;

- не менее 30 лет для женщин.

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