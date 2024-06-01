У Пенсійному фонді пояснили, як отримати 10 окладів при виході на пенсію

Пенсіонери, що працюють у відповідних установах зі стажем, можуть розраховувати на чималу одноразову допомогу.

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В Україні деякі пенсіонери можуть отримати одноразові виплати в розмірі 10 окладів. У Пенсійному фонді пояснили правила отримання грошової виплати.

На виплату можуть претендувати працівники комунальних та державних установ:

загальноосвітніх шкіл;

військових загальноосвітніх установ;

музичних та художніх шкіл;

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

дитячих будинків,

дитячих трудових та виховно-трудових колоній;

дитячих приймальних пунктів та приймачів-розподільників для неповнолітніх;

логопедичних пунктів та стаціонарів;

шкіл-клінік;

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів;

дошкільних навчальних закладів усіх типів;

позашкільних навчальних закладів.

Серед додаткових умов для отримання одноразової виплати є наявність працевлаштування на день досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років.

Крім того, пенсіонер має право на виплату, якщо до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.

Ввжлива також наявність страхового стажу у розмірі:

- щонайменше 35 років для чоловіків;

- щонайменше 30 років для жінок.

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