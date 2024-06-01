У Пенсійному фонді пояснили, як отримати 10 окладів при виході на пенсію

В Україні деякі пенсіонери можуть отримати одноразові виплати в розмірі 10 окладів. У Пенсійному фонді пояснили правила отримання грошової виплати.
На виплату можуть претендувати працівники комунальних та державних установ:
Серед додаткових умов для отримання одноразової виплати є наявність працевлаштування на день досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років.
Крім того, пенсіонер має право на виплату, якщо до цього часу не отримував жодної іншої пенсії.
Ввжлива також наявність страхового стажу у розмірі:
- щонайменше 35 років для чоловіків;
- щонайменше 30 років для жінок.
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