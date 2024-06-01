У Чернівецькій області проти співробітника ТЦК застосували газовий балончик

Унаслідок нападу військовослужбовець ТЦК дістав хімічні опіки очей і дихальних шляхів.

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У Чернівецькій області напали з газовим балончиком на працівника ТЦК. Про інцидент повідомив Чернівецький обласний ТЦК та СП.

"31 травня, у селі Черепківці під час проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення військовозобов'язаний цивільний вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК і СП", - розповіли у ТЦК.

Зазначається, що громадянин чинив опір і був затриманий до приїзду поліції.

Військовослужбовець дістав хімічні опіки очей і дихальних шляхів. Його госпіталізовано.

Як повідомили у обласному ТЦК, постраждалий був переведений після важкого поранення з бойової бригади.

Нагадаємо, що на Черкащині у двір співробітника ТЦК кинули гранату.

Також ми писали, що чоловіка у костюмі аніматора-жирафи привезли до львівського ТЦК.

А на Закарпатті співробітники ТЦК зупинили фуру з ліками і затримали 23-річного водія.

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