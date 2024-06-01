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На Черкащині у двір співробітника ТЦК кинули гранату

09:51, 1 червня 2024
Невідомі кинули вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку.
На Черкащині у двір співробітника ТЦК кинули гранату
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У Черкаській області у двір співробітника Звенигородського РТЦК та СП невідомі кинули вибуховий пристрій. Про це повідомили у Черкаському обласному ТЦК.

Члени сім’ї сержанта ЗСУ не постраждали.

У ТЦК зазначили, що військослужбовець став на захист України з початком повномасштабної війни, син також захищає країну на фронті, а донька втратила на війні чоловіка.

"Звертаємо увагу суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України", - зазначили у обласному ТЦК.

Нагадаємо, що чоловіка у костюмі аніматора-жирафи привезли до львівського ТЦК.

Також ми писали, що на Закарпатті співробітники ТЦК зупинили фуру з ліками і затримали 23-річного водія. 

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