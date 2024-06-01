В Черкасской области во двор сотрудника ТЦК бросили гранату

Неизвестные бросили взрывное устройство, которое спровоцировало взрыв во дворе дома.

В Черкасской области во двор сотрудника Звенигородского РТЦК и СП неизвестные бросили взрывное устройство. Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК.

Члены семьи сержанта ВСУ не пострадали.

В ТЦК отметили, что военнослужащий встал на защиту Украины с начала полномасштабной войны, сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа.

"Обращаем внимание общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны Украины", - отметили в областном ТЦК.

Напомним, что мужчину в костюме аниматора-жирафа привезли во львовский ТЦК.

Также мы писали, что в Закарпатье сотрудники ТЦК остановили фуру с лекарствами и задержали 23-летнего водителя.

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