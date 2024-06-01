В Хмельницкой области государству вернули почти 300 га леса

Суд отменил регистрацию права коммунальной собственности более чем на 284 га леса.

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В Хмельницкой области прокуратура обеспечила реальное исполнение решения суда о возвращении государству земель лесохозяйственного назначения стоимостью более 3,6 млрд грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Эти земли являются объектом повышенной защиты со специальным режимом использования и специальной процедурой предоставления, поэтому должны принадлежать исключительно государству.

Суд согласился с доводами прокуроров и отменил регистрацию права коммунальной собственности более чем на 284 га леса.

Основанием обращения в суд стала неправомерная регистрация права коммунальной собственности на указанные земли за органом местного самоуправления.

При принятии такого решения не учтен законодательный запрет изъятия земель этой категории из государственной собственности.

В настоящее время земельные участки возвращены государству в лице Хмельницкого ОВА.

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