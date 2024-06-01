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В Тернополе преподаватель сел нетрезвым за руль и хотел откупиться от полиции: как его наказали

09:13, 1 июня 2024
Мужчина попытался откупиться от полиции, предложив 10 тысяч гривен.
В Тернополе преподаватель сел нетрезвым за руль и хотел откупиться от полиции: как его наказали
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В Тернополе судили преподавателя колледжа, который в нетрезвом состоянии ездил за рулем и предлагал взятку полицейским. Об этом пишет zaxid.net. 

Как стало известно, в мае преподаватель «Бучацкого профессионального колледжа» управлял автомобилем в городе Бучач. Авто остановили полицейские, обнаружившие у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти проверку на драгере, которая показала результат 0,43 промилле алкоголя. От проверки в медучреждении водитель отказался.

Чтобы избежать наказания, мужчина предложил взятку в 10 тысяч гривен полицейским. От денег они отказались, в отношении водителя открыли уголовное дело по ч.1 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Мужчина заключил соглашение о признании виновности с прокурором, его утвердил суд и назначил обвиняемому 17 тысяч штрафа.

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