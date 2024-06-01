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Ракетный удар по Украине: в Запорожье перекрыли движение через ДнепроГЭС

08:54, 1 июня 2024
В Запорожье повреждено более 20 жилых домов и объект энергетической инфраструктуры.
Ракетный удар по Украине: в Запорожье перекрыли движение через ДнепроГЭС
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В Запорожье временно перекрыты движения транспорта через ДнепроГЭС. Об этом сообщает Патрульная полиция Запорожской области.

"Движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто. Объезд осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район", - рассказали в полиции.

В свою очередь глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате ночной атаки в Запорожье повреждены более 20 жилых домов и объект энергетической инфраструктуры.

"Ночью россияне массированно атаковали Запорожье. Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Повреждены и более 20 жилых домов и заведений социальной сферы. Люди не пострадали", – рассказал он.

Напомним, что в результате массированного обстрела повреждены две ТЭС.

Украинская ПВО сбила более 80 ракет и дронов, которыми рф осуществляла массированную атаку.

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