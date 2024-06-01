Ракетний удар по Україні: у Запоріжжі перекрили рух через ДніпроГЕС

У Запоріжжі пошкоджені понад 20 житлових будинків і обʼєкт енергетичної інфраструктури.

У Запоріжжі тимчасово перекрито руху транспорту через ДніпроГЕС. Про це інформує Патрульна поліція Запорізької області.

"Рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район", - розповіли у поліції.

У свою чергу голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок нічної атаки у Запоріжжі пошкоджені понад 20 житлових будинків і обʼєкт енергетичної інфраструктури.

"Вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. Люди не постраждали", – розповів він.

Нагадаємо, що внаслідок масованого обстрілу пошкоджено дві ТЕС.

Українська ППО збила понад 80 ракет і дронів, якими рф здійснювала масовану атаку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.