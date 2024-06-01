Практика судів
  1. В Україні

Ракетний удар по Україні: у Запоріжжі перекрили рух через ДніпроГЕС

08:54, 1 червня 2024
У Запоріжжі пошкоджені понад 20 житлових будинків і обʼєкт енергетичної інфраструктури.
Ракетний удар по Україні: у Запоріжжі перекрили рух через ДніпроГЕС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Запоріжжі тимчасово перекрито руху транспорту через ДніпроГЕС. Про це інформує Патрульна поліція Запорізької області.

"Рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район", - розповіли у поліції.

У свою чергу голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок нічної атаки у Запоріжжі пошкоджені понад 20 житлових будинків і обʼєкт енергетичної інфраструктури.

"Вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя. Поцілили в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Пошкоджені і понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. Люди не постраждали", – розповів він.

Нагадаємо, що внаслідок масованого обстрілу пошкоджено дві ТЕС. 

Українська ППО збила понад 80 ракет і дронів, якими рф здійснювала масовану атаку.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидати на посади суддів київських судів з другої спроби намагаються стати суддями, але тепер вже не тільки столичних судів: що відомо

«Приховане регулювання» призначень на посади суддів столичних судів схоже є реальністю.

Добір на посади суддів місцевих судів 2017 року завершено: підсумки конкурсу та результати співбесід

ВККС рекомендувала призначити на посади суддів місцевих судів 390 кандидатів з 434, а 36 кандидатів отримали від Комісії відмову.

З КПК виключать норми щодо продовження строку досудового розслідування до повідомлення про підозру

Верховна Рада внесе зміни до порядку продовження строку досудового розслідування слідчим суддею для приведення його у відповідність із законом про скасування «правок Лозового».

Верховний Суд визначив, коли громадська організація має право оскаржувати ставки збору за паркування в інтересах мешканців міста

Громадська організація зазначала, що рішенням міськради встановлено різні ставки збору за місця для паркування авто – для спеціально відведених автостоянок встановлено нижчу ставку, ніж для майданчиків платного паркування.

Адвокат запропонував судді хабар прямо під час судового засідання

Суддя поскаржився на поведінку адвоката у Вищу раду правосуддя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Новіков
    Олег Новіков
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    заступник голови Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради