Нічна атака рф: ППО збила понад 80 ракет і дронів

Ворог завдав ударів ракетами повітряного, морського та наземного базування, а також ударними дронами.

фото з відкритих джерел

Україна пережила чергову масовану ракетно-дронову атаку в ніч на 1 травня. рф здійснювала обстріл ракетами повітряного, морського та наземного базування, а також ударними дронами. ППО збила більшу частину ворожих цілей. Про це повідомили у Повітряних силах.

Так ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,

4 балістичні ракети "Іскандер-М",

1 крилату ракету "Іскандер-К",

10 крилатих ракет "Калібр",

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69,

47 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.

Українська авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони знищили 81 повітряну ціль, зокрема 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", одну крилату ракету "Іскандер-К", а також 46 шахедів.

Нагадаємо, що внаслідок масованого обстрілу пошкоджено дві ТЕС.

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