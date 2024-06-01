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Нічна атака рф: ППО збила понад 80 ракет і дронів

08:36, 1 червня 2024
Ворог завдав ударів ракетами повітряного, морського та наземного базування, а також ударними дронами.
Нічна атака рф: ППО збила понад 80 ракет і дронів
фото з відкритих джерел
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Україна пережила чергову масовану ракетно-дронову атаку в ніч на 1 травня. рф здійснювала обстріл ракетами повітряного, морського та наземного базування, а також ударними дронами. ППО збила більшу частину ворожих цілей. Про це повідомили у Повітряних силах.

Так ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА:

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,
  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М",
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К",
  • 10 крилатих ракет "Калібр",
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69,
  • 47 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.

Українська авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони знищили 81 повітряну ціль, зокрема 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", одну крилату ракету "Іскандер-К", а також 46 шахедів.

Нагадаємо, що внаслідок масованого обстрілу пошкоджено дві ТЕС. 

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