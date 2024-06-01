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Ночная атака рф: ПВО сбила более 80 ракет и дронов

08:36, 1 июня 2024
Враг нанес удары ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными дронами.
Ночная атака рф: ПВО сбила более 80 ракет и дронов
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Украина пережила очередную массированную ракетно-дроновую атаку в ночь на 1 мая. рф осуществляла обстрел ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными дронами. ПВО сбила большую часть враждебных целей. Об этом сообщили в воздушных силах.

Так враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА:

  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС,
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М",
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К",
  • 10 крылатых ракет "Калибр",
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69,
  • 47 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

Украинская авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны уничтожили 81 воздушную цель, в том числе 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", одну крылатую ракету "Искандер-К" , а также 46 шахедов.

Напомним, что в результате массированного обстрела повреждены две ТЭС.

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