Ночная атака рф: ПВО сбила более 80 ракет и дронов

Враг нанес удары ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными дронами.

Украина пережила очередную массированную ракетно-дроновую атаку в ночь на 1 мая. рф осуществляла обстрел ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными дронами. ПВО сбила большую часть враждебных целей. Об этом сообщили в воздушных силах.

Так враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС,

4 баллистические ракеты "Искандер-М",

1 крылатую ракету "Искандер-К",

10 крылатых ракет "Калибр",

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69,

47 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

Украинская авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны уничтожили 81 воздушную цель, в том числе 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", одну крылатую ракету "Искандер-К" , а также 46 шахедов.

Напомним, что в результате массированного обстрела повреждены две ТЭС.

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