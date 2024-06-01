Ночная атака рф: ПВО сбила более 80 ракет и дронов

Украина пережила очередную массированную ракетно-дроновую атаку в ночь на 1 мая. рф осуществляла обстрел ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными дронами. ПВО сбила большую часть враждебных целей. Об этом сообщили в воздушных силах.
Так враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА:
Украинская авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны уничтожили 81 воздушную цель, в том числе 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", одну крылатую ракету "Искандер-К" , а также 46 шахедов.
Напомним, что в результате массированного обстрела повреждены две ТЭС.
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