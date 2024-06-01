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У Тернополі викладач сів нетверезим за кермо та хотів відкупитись від поліції: як його покарали

09:13, 1 червня 2024
Чоловік спробував відкупитись від поліції, запропонувавши 10 тисяч гривень.
У Тернополі викладач сів нетверезим за кермо та хотів відкупитись від поліції: як його покарали
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У Тернополі судили викладача коледжу, який у нетверезому стані їздив за кермом і пропонував хабар поліцейським. Про це пише zaxid.net. 

Як стало відомо, у травні викладач «Бучацького фахового коледжу» керував автомобілем у місті Бучач. Авто зупинили поліцейські, які виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на драгері, яка показала результат 0,43 проміле алкоголю. Від перевірки у медзакладі водій відмовився.

Щоб уникнути покарання, чоловік запропонував хабар у 10 тисяч гривень поліцейським. Від грошей вони відмовились, щодо водія порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Чоловік уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, її затвердив суд та призначив обвинуваченому 17 тисяч штрафу. 

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