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На Хмельниччині державі повернули майже 300 га лісу

13:09, 1 червня 2024
Суд ска­су­вав ре­єс­тра­цію пра­ва ко­му­наль­ної влас­ності на по­над 284 га лі­су.
На Хмельниччині державі повернули майже 300 га лісу
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На Хмельниччині прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду щодо повернення державі земель лісогосподарського призначення вартістю понад 3,6 млрд грн. Про це інформує обласна прокуратура.

Ці землі є об’єктом підвищеного захисту із спеціальним режимом використання та спеціальною процедурою надання, а відтак повинні належати виключно державі.

Суд погодився із доводами прокурорів та скасував реєстрацію права комунальної власності на понад 284 га лісу.

Підставою для звернення до суду стала неправомірна реєстрація права комунальної власності на вказані землі за органом місцевого самоврядування.

Під час прийняття такого рішення не враховано законодавчу заборону вилучення земель цієї категорії з державної власності.

Наразі земельні ділянки повернуто державі в особі Хмельницької ОВА.

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