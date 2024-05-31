На Закарпатье сотрудники ТЦК задержали 23-летнего водителя грузовика, который вез лекарства

В ТЦК, комментируя инцидент, заявили, что водитель не имел при себе военно-учетных документов, поэтому был доставлен для уточнения данных.

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В СМИ появилась информация, что в Закарпатье сотрудники ТЦК остановили фуру с лекарствами и задержали 23-летнего водителя. В Закарпатском ОТЦК прокомментировали данный инцидент.

Там подчеркнули, что у мужчины не было при себе военно-учетных документов, а согласно действующему законодательству мужчины от 18 до 60 лет должны при себе иметь военно-учетные документы.

"Сообщаем, что 29.05.2024 года на блокпоста в районе н.п. Нижние Ворота был остановлен грузовик, за рулем которого находился гражданин, не имевший при себе военно-учетных документов. Совместной группой оповещения, состоящей из представителей национальной полиции и территориальных центра комплектования и социальной поддержки гражданин был доставлен в Мукачевский РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Проверив факты, ему была выписана повестка по месту жительства", - говорится в сообщении.

В ТЦК напомнили логистическим компаниям и автоперевозчикам о необходимости "ответственно относиться к военному учету своих работников".

Ранее в Минобороны назвали три способа обновить данные, чтобы не стать уклонистом.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, кто имеет право, кроме ТЦК, проверять военный билет.

Еще объясняли, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦПАУ.

Полиция также сможет проверить через Оберег факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли ему повестка.

Также сообщалось, что обновить данные должны даже мужчины, выехавшие за границу 20 лет назад.

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