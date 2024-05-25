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Обновить данные должны даже мужчины, выехавшие за границу 20 лет назад — Минобороны

10:37, 25 мая 2024
Находящиеся за рубежом военнообязанные должны до 16 июля 2024 года обновить данные.
Обновить данные должны даже мужчины, выехавшие за границу 20 лет назад — Минобороны
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Министерство обороны Украины сообщило, что обновить военно-учетные данные должны даже те мужчины, которые выехали за границу 20 лет назад.

Отмечается, что находящиеся за рубежом военнообязанные должны до 16 июля 2024 года обновить данные.

В Минобороны отмечают, что обновить данные можно, отправив сообщение по официальному электронному адресу ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете или через электронный кабинет военнообязанного Резерв+.

Отвечая на вопрос, нужно ли обновлять данные мужчинам, которые уехали за границу 10−20 лет назад, живут там и имеют соответствующие документы на постоянное место жительства за границей, в Минобороны заявили: «Да, это нужно сделать в соответствующем дипломатическом учреждении. Вы и дальше продолжаете быть гражданином Украины, а значит, обязаны выполнять свой конституционный долг по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины (статья 65 Конституции Украины)».

 

Ранее в Минобороны назвали три способа обновить данные, чтобы не стать уклонистом: ТЦК и СП, ЦНАПы и Мобильное приложение «Резерв+». Министерство обороны напоминает, о новом инструменте для военнообязанных - мобильное приложение «Резерв+». 

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий – например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту. Профильный заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

Напомним, Кабмин утвердил новую форму военного билета, который сможет формироваться в электронном виде.

Кроме того, стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе. 

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