Всемирный банк объявил о готовности управлять фондом для помощи Украине на 50 млрд долларов

Всемирный банк готов управлять фондом для помощи Украине, если G7 решит направить на это доходы от замороженных российских активов.

Глава Всемирного банка Аджей Банга сообщил, что учреждение готово управлять кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным доходами от замороженных активов рф, передает Reuters.

«Если они (Большая семерка, – ред.) решат предоставить нам деньги, буду ли я готов? Да. Я мог бы управлять фондом такого типа», – сказал он.

Банга отметил, что у Всемирного банка большой опыт управления подобными невоенными донорскими фондами. По его словам, он уже руководил фондом для помощи Афганистану, и может воспроизвести этот опыт для предоставления займа Украине.

Однако, как утверждает Банга, с такой просьбой к нему пока не обращались ни министерство финансов США, ни правительства стран G7.

Ранее США предложили коллегам по Группе семи о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов помощи и погашению соответствующих расходов за счет доходов от замороженных российских активов.

Другой вариант предполагает, что союзники выпустят облигации на 50 миллиардов долларов через специальный фонд, финансируемый за счет доходов.

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