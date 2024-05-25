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Всемирный банк объявил о готовности управлять фондом для помощи Украине на 50 млрд долларов

10:01, 25 мая 2024
Всемирный банк готов управлять фондом для помощи Украине, если G7 решит направить на это доходы от замороженных российских активов.
Всемирный банк объявил о готовности управлять фондом для помощи Украине на 50 млрд долларов
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Глава Всемирного банка Аджей Банга сообщил, что учреждение готово управлять кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным доходами от замороженных активов рф, передает Reuters.

«Если они (Большая семерка, – ред.) решат предоставить нам деньги, буду ли я готов? Да. Я мог бы управлять фондом такого типа», – сказал он.

Банга отметил, что у Всемирного банка большой опыт управления подобными невоенными донорскими фондами. По его словам, он уже руководил фондом для помощи Афганистану, и может воспроизвести этот опыт для предоставления займа Украине.

Однако, как утверждает Банга, с такой просьбой к нему пока не обращались ни министерство финансов США, ни правительства стран G7.

Ранее США предложили коллегам по Группе семи о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов помощи и погашению соответствующих расходов за счет доходов от замороженных российских активов.

Другой вариант предполагает, что союзники выпустят облигации на 50 миллиардов долларов через специальный фонд, финансируемый за счет доходов.

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