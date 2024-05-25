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Світовий банк оголосив про готовність керувати фондом для допомоги Україні на 50 млрд доларів

10:01, 25 травня 2024
Світовий банк готовий управляти фондом для допомоги Україні, якщо G7 вирішить спрямувати на це доходи від заморожених російських активів.
Світовий банк оголосив про готовність керувати фондом для допомоги Україні на 50 млрд доларів
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Глава Світового банку Аджей Банга повідомив, що установа готова керувати кредитним фондом G7 для України, забезпеченим доходами від заморожених активів рф, передає Reuters.

«Якщо вони (Велика сімка, - ред.) вирішать надати нам гроші, чи буду я готовий? Так. Я міг би керувати фондом такого типу», - сказав він.

Банга зазначив, що Світовий банк має великий досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами. За його словами, він вже керував фондом для допомоги Афганістану, і може «відтворити» цей досвід для надання позики Україні.

Однак, як стверджує Банга, з таким проханням до нього поки що не зверталися ані міністерство фінансів США, ані уряди країн G7.

Раніше США запропонували колегам по Групі семи про надання Україні 50 мільярдів доларів допомоги та погашення відповідних витрат за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Інший варіант передбачає, що союзники випустять облігації на 50 мільярдів доларів через спеціальний фонд, який буде фінансуватися за рахунок доходів.

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