Оновити дані мають навіть чоловіки, які виїхали за кордон 20 років тому — Міноборони

Військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, мають до 16 липня 2024 року оновити дані.

Міністерство оборони України повідомило, що оновити військово-облікові дані мають навіть ті чоловіки, які виїхали за кордон 20 років тому.

Зазначається, що військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, мають до 16 липня 2024 року оновити дані.

У Міноборони наголошують, що оновити дані можна, надіславши повідомлення на офіційну електронну адресу ТЦК і СП за місцем перебування на військовому обліку або через електронний кабінет військовозобов'язаного Резерв+.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно оновлювати дані чоловікам, які виїхали за кордон 10−20 років тому, живуть там і мають відповідні документи на постійне місце проживання за кордоном, у Міноборони заявили: «Так, це потрібно зробити у відповідній дипломатичній установі. Ви й надалі продовжуєте бути громадянином України, а отже, зобов’язані виконувати свій конституційний обов’язок із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (стаття 65 Конституції України)».

Раніше у Міноборони назвали три способи оновити дані, щоб не стати ухилянтом: ТЦК і СП, ЦНАПи та Мобільний додаток «Резерв+». Міністерство оборони нагадує, про новий інструмент для військовозобов'язаних – мобільний застосунок «Резерв+».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Профільний заступник міністра оборони Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

Нагадаємо, Кабмін затвердив нову форму військового квитка, який зможе формуватися в електронному виді.

Крім того, стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.